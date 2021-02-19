تأجيل معظم تصفيات كأس العالم 2022 في آسيا بسبب كورونا

المصدر: رويترز

قال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الجمعة إن معظم المباريات المتبقية ضمن المرحلة الثانية من تصفيات آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر تأجلت إلى يونيو المقبل بسبب قيود السفر المفروضة في الكثير من الدول في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد سريع الانتشار.

وقال الاتحاد إن أربع مباريات ستقام في مواعيدها وأماكنها المحددة دون تغيير في 25 و30 مارس المقبل بينما ستقام بقية المباريات بصورة مجمعة في مكان واحد ما بين 31 مايو 15 يونيو .

وأضاف الاتحاد القاري في بيان "لا يزال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يضع صحة وسلامة اللاعبين والفرق على رأس الأولويات وسيتعاون مع الاتحادات الوطنية في القارة من أجل مراقبة الوضع في المنطقة عن كثب".

وكان من المقرر أن تبدأ مباريات هذه المرحلة والتي تشمل 40 دولة في القارة عبر ثماني مجموعات في مارس المقبل بعد تأجيلها من العام الماضي بسبب جائحة كوفيد-19.

وتتأهل الفرق الفائزة بصدارة المجموعات الثماني، بالإضافة لأفضل أربعة فرق تحتل المركز الثاني، إلى الدور الثالث من التصفيات.

وتملك آسيا أربعة مقاعد في النهائيات بالإضافة إلى قطر ،بطلة آسيا، التي ضمنت مقعدها في البطولة باعتبارها الدولة المضيفة، فضلا عن مقعد اخر من خلال مباراة فاصلة مع أحد المنافسين من قارة اخرى.



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