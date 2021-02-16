وفاة أسطورة الأرجنتين السابق بسبب كورونا

المصدر: رويترز

قال الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، إن المهاجم ليوبولدو لوكي الذي لعب دورا كبيرا في فوز بلاده بكأس العالم لأول مرة في 1978 توفي عن عمر "71 عاما" أمس الاثنين.

وأشارت وسائل إعلام أرجنتينية إلى أن لوكي نُقل إلى المستشفى للعلاج من فيروس كورونا خلال فترة الأعياد.

وأحرز لوكي أربعة أهداف في كأس العالم 1978 وشكل هجوما خطيرا مع دانييل بيرتوني وماريو كيمبس.

وسجل لوكي الهدف الأول في الفوز 2-1 على المجر في الافتتاح وهدفين في الانتصار 6-صفر على بيرو.

ولعب لوكي في أندية روساريو سنترال وريفر بليت وريسنج في الأرجنتين بالإضافة إلى أندية أخرى منها سانتوس البرازيلي وديبورتيفو تامبيكو المكسيكي.

وتأتي وفاة لوكي بعد نحو ثلاثة أشهر من رحيل زميله السابق دييغو مارادونا.

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