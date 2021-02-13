اتحاد الكرة الجزائري ينعى الحكم الدولي السابق كريم دحو

المصدر: د ب أ

نعى الاتحاد الجزائري لكرة القدم، الحكم الدولي السابق كريم دحو، الذي توفي اليوم السبت، عن عمر ناهز 62 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

ويعتبر الراحل دحو، واحدا من أفضل الحكام الجزائريين في فترة التسعينيات، حيث أدار العديد من المباريات الدولية فضلا عن عشرات المواجهات الخاصة بالمسابقات الوطنية، قبل أن يعتزل التحكيم مطلع الألفية الجديدة.

ووصف الاتحاد الجزائري الراحل دحو بـ" فارس الصافرة" الذي افتقدته العائلة الكبيرة للتحكيم الجزائري، مشيدا بمشواره المثالي واستقامته وكفاءته. كما تقدم بتعازيه لأسرته وأقاربه.

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