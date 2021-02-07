وفاة سبينكس "قاهر" محمد علي كلاي

المصدر: د ب أ

ذكرت تقارير إعلامية أمريكية مساء السبت أن ليون سبينكس بطل العالم الأسبق في الملاكمة للوزن الثقيل توفى عن عمر ناهز 67 عاماً.

ونوهت شبكتا "فوكس نيوز" و"اي اس بي ان" لخبر وفاة سفينكس نقلا عن الجهة المسؤولة عن إدارة أعماله.

وعانى سبينكس في الأعوام الأخيرة من انتشار مرض السرطان في أماكن متعددة بجسده.

وبعد فوزه بالميدالية الذهبية في أولمبياد مونتريال عام 1976 لفت سبينكس الأنظار إليه عبر فوزه المفاجئ على الأسطورة الراحل محمد علي كلاي الذي كان بطلا للعالم في ذلك الوقت.

واستعاد محمد علي كلاي لقب بطولة العالم في ذلك العام بعد فوزه في مواجهته الأخرى أمام سبينكس، الذي أنهى مسيرته في عام 1995.

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