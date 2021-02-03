إصابة جواو فيلكس مهاجم أتليتيكو مدريد بفيروس كورونا

المصدر: رويترز

أصبح جواو فيلكس مهاجم أتليتيكو مدريد ثالث لاعب من متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يصاب بكوفيد-19 على مدار الأسبوع الأخير.

وقال أتليتيكو في بيان إن المهاجم البرتغالي المنضم في صفقة قياسية للنادي مقابل 126 مليون يورو (151.39 مليون دولار) في 2019 يعزل نفسه في منزله وفقا لبروتوكول رابطة الدوري.

ومن المنتظر أن يغيب فيلكس عن مواجهة سيلتا فيجو يوم الاثنين المقبل إلى جانب زميليه المصابين وهما المدافع ماريو هرموسو والجناح يانيك كاراسكو.

ويتصدر أتليتيكو الدوري بفارق عشر نقاط عن أقرب منافسيه كما أنه يملك مباراة واحدة مؤجلة.

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