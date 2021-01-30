إصابة كاراسكو وإيرموسو لاعبي أتليتيكو مدريد بكورونا

المصدر: رويترز

قال أتليتيكو مدريد متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم السبت إن لاعبيه يانيك كاراسكو وماريو إيرموسو أصيبا بفيروس كورونا المستجد سريع العدوى.

وقال النادي في بيان إن الجناح البلجيكي كاراسكو والمدافع الإسباني إيرموسو يخضعان لعزل صحي شخصي في المنزل منذ أمس الجمعة وإنهما لن يشاركا في مباراة الفريق في مواجهة قادش غدا الأحد.

وشارك هذان اللاعبان في 15 مباراة في الدوري مع أتليتيكو خلال الموسم الحالي وشاركا في تشكيلة البداية في الفوز 3-1 على بلنسية الأسبوع الماضي وهو الفوز السابع على التوالي للفريق على مستوى الدوري المحلي.

وبكل جدارة ينفرد أتليتيكو مدريد الذي يدربه الأرجنتيني دييجو سيميوني بصدارة الدوري الإسباني متفوقا بفارق سبع نقاط على أقرب الملاحقين مع أنه لعب عددا أقل من المباريات من معظم المنافسين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز