رئيس فريق مرسيدس: نقترب من تجديد التعاقد مع هاميلتون

المصدر: د ب أ

كشف توتو فولف رئيس فريق مرسيدس، بطل العالم في فئة الصانعين بسباقات سيارات فورمولا/1 أن البريطاني لويس هاميلتون، المتوج ببطولة العالم في فئة السائقين، يقترب بشدة من تجديد عقده مع الفريق.

وصرح فولف /49 عاما/ لمحطتي (آر تي إل) و(إن تي في) التليفزيونيتين الألمانيتين اليوم الخميس "لسنا بعيدين الآن" ، رغم أنه أضاف أن "قريبا هو مصطلح مرن" فيما يتعلق بالموعد المحدد للإعلان عن أي صفقة.

يرى فولف أنه ينبغي أن يتم التوقيع على تجديد التعاقد مع هاميلتون قبل السفر للبحرين لإجراء اختبارات ما قبل الموسم في منتصف مارس القادم، قبل انطلاق سباق الجائزة الكبرى الافتتاحي للموسم هناك في نهاية ذلك الشهر.

وأكد فولف "بحلول ذلك الوقت نريد أن يجف الحبر".

تمكن هاميلتون /36 عاما/ من معادلة الرقم القياسي المسجل باسم الأسطورة الألماني مايكل شوماخر كأكثر السائقين فوزا ببطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا/1، عندما توج في الموسم الماضي باللقب للمرة السابعة في مسيرته الرياضية، لكنه لم يتوصل لاتفاق بعد من أجل تجديد التعاقد مع مرسيدس، الذي توج معه بستة ألقاب ببطولة العالم.

يعتقد فولف أن تجديد التعاقد لمدة ثلاثة أعوام يبدو غير واقعي.

أوضح فولف "لويس مهم للغاية، ليس فقط لفريقنا ولكن أيضا لعلامة مرسيدس التجارية، لكن المشهد يتغير".

وأشار رئيس فريق مرسيدس أن تغييرات القواعد وحدود الميزانية ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من عام 2022 و"كل هذا عامل يلعب بالطبع دورا لنا في المفاوضات".

يذكر أن هاميلتون انضم إلى مرسيدس عام 2013، قادما من فريق مكلارين، ليحل محل شوماخر، وكان آخر عقد له مع الفريق الألماني لمدة عامين.



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