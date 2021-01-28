أوباميانج يكشف سبب غيابه عن أرسنال

المصدر: رويترز

قال بيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال إنه غاب عن آخر مباراتين للفريق بسبب مرض والدته وإنه سيعود في مواجهة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت.

وغاب المهاجم الجابوني عن الخسارة أمام ساوثامبتون في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي مطلع الأسبوع الحالي والفوز 3-1 على المنافس ذاته في الدوري يوم الثلاثاء.

وكتب أوباميانج في حسابه في تويتر "والدتي تعرضت لمشاكل صحية وكان يجب علي الوجود بجانبها. حالتها تحسنت الآن".

وكان ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال قال إنه غير واثق من إمكانية عودة أوباميانج أمام يونايتد.

ويحتل أرسنال المركز التاسع برصيد 30 نقطة من 20 مباراة.

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