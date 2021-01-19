السعودية تسمح بعودة بث قنوات "beIN SPORTS"

المصدر: رويترز

سمحت المملكة العربية السعودية، رسميا بعودة البث التلفزيوني لشبكة "بي إن سبورت" القطرية في المملكة، وذلك وفقا لوكالة "رويترز" للأنباء.

وقالت الوكالة إن شبكة "beIN Sports" التلفزيونية القطرية أعادت استئناف بثها في السعودية، وسيتاح لمكاتب شبكة "بي إن سبورت" العمل في المناطق السعودية وبيع أجهزتها رسميا، بعد منع استمر نحو 3 أعوام.

ويأتي ذلك في سياق المصالحة الخليجية التي جرى التوقيع عليها في مدينة العلا السعودية مطلع الشهر الجاري، ضمن جدول أعمال قمة مجلس التعاون الخليجي.

وكانت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية، قررت في يوليو الماضي، إلغاء ترخيص شبكة "بي إن سبورت"، والتي منع بثها في المملكة منذ منتصف 2017، بسبب الخلافات مع قطر.

وتقوم شبكة "beIN Sports" التلفزيونية القطرية، بنقل حصري لبطولات كأس العالم لكرة القدم وأمم أوروبا وإفريقيا وآسيا وكوبا أمريكا، فضلا عن دوريات الأبطال في القارات المذكورة.

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