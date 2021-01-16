توجيه اتهامات إلى 11 شخصا بسبب حريق نادي فلامنغو البرازيلي

المصدر: رويترز

أعلن الادعاء العام في البرازيل أنه وجه رسميا اتهامات إلى 11 شخصا الليلة الماضية فيما يتصل بالحريق الذي اندلع في نادي فلامنغو المحلي لكرة القدم وقتل بسببه 10 لاعبين ناشئين في 2019.

وقتل هؤلاء اللاعبون الذين تراوحت أعمارهم ما بين 14 و16 عاما في الثامن من فبراير عام 2019 جراء الحريق الذي اندلع في أحد مراكز تدريب النادي الواقع على مشارف ريو دي جانيرو.

وأصيب ثلاثة لاعبين شبان آخرين بجروح خطيرة في الحريق الذي يعتقد أنه اندلع بسبب عطل كهربائي في أحد أجهزة التكييف.

واندلع الحريق بينما كان اللاعبون الشبان يتدربون مع النادي أو يخضعون لتجارب أداء.

وكان هؤلاء الشبان يقيمون في حاويات سفن حولت إلى أماكن للإقامة.

ووجهت سلطات الادعاء اتهامات إلى 11 شخصا بعضهم يعمل مع النادي والبعض الآخر مسؤول عن توريد وتركيب وصيانة أماكن الإقامة.

وقالت سلطات الادعاء إن الإهمال تسبب في حالات الوفاة كما تحدثت عن وجود "مخالفات وتجاوزات" أيضا.

وتعرض فلامنغو لانتقادات كثيرة حول طريقته في تعويض عائلات اللاعبين الشبان ضحية الحريق.

وسبق لنادي فلامنغو أن أعلن في ديسمبر الماضي أنه توصل لاتفاق حول التعويضات مع أسر ثمانية من ضحايا الحادث العشرة.

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