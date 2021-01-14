رغم إصابته بكورونا.. السماح للاعب أمريكي بالسفر للمشاركة في بطولة بأستراليا

المصدر: رويترز

قال الأمريكي تينيس ساندجرين إنه تم السماح له بالسفر من لوس أنجليس إلى ملبورن للمشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس على الرغم من إصابته بفيروس كورونا.

وكتب ساندجرين، الذي بلغ دور الثمانية في ملبورن بارك في العام الماضي وفي 2018، في حسابه في تويتر أنه بعد إصابته بالعدوى في نوفمبر اصيب بالمرض مرة أخرى يوم الاثنين وربما لن يسافر.

وأضاف "إصابة بكوفيد-19 بعد إصابة سابقة في عيد الشكر" وبعد ذلك أشار إلى أنه ربما يسافر إلى أستراليا اليوم الخميس.

لكن اللاعب أعلن السفر على متن الطائرة المخصصة للاعبين والمدربين للمشاركة في أولى البطولات الأربع الكبرى لهذا العام بعد تدخل كريج تيلي مدير البطولة.

وكتب في تويتر "حسنا أنا على متن الطائرة. كريج تيلي ساحر".

وأشارت وسائل إعلام أسترالية إلى أن الطائرة عادت إلى مطار لوس أنجليس بعد إقلاعها ولم توضح هل كان ساندجرين على متنها عندما اقلعت أم لا.

وكتب ساندجرين في حسابه بعد ذلك أنه في "أتم صحة".

وأضاف "الفارق بين الاختبارين كان أقل من ثمانية أسابيع. كنت مريضا في نوفمبر والآن في أتم صحة".

وتابع "لا يوجد أي شيء يؤكد أنه يمكنني نقل العدوى في الوقت الحالي".

وقال الاتحاد الأسترالي المنظم للبطولة في بيان "بعض الأشخاص الذين تعافوا من كوفيد-19 وغير المصابين بالعدوى ربما هم بحاجة إلى أشهر للتخلص من المرض تماما".

وتابع "السلطات الصحية في (ولاية فيكتوريا) ستقيم كل حالة بناء على السجلات الطبية التفصيلية الإضافية للتأكد من عدم إمكانية نقلهم العدوى قبل ركوب الطائرة.

"اللاعبون والمدربون سيخضون للكشف يوميا منذ وصولهم إلى أٍستراليا مع تطبيق إجراءات صارمة في فنادق العزل".

وبدأ وصول نحو 1200 لاعب ومدرب منذ يوم الخميس للمشاركة في البطولة التي تأخرت ثلاثة أسابيع عن موعدها لتقام في الفترة من 8-21 فبراير.

ويجب على اللاعبين والمدربين الخضوع للعزل لأسبوعين قبل المشاركة في البطولات التي تقام استعدادا لأستراليا المفتوحة.

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