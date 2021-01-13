راشفورد ينتصر على الحكومة الإنجليزية في معركة الوجبات المدرسية

المصدر: د ب أ

ربح ماركوس راشفورد مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي ومنتخب إنجلترا لكرة القدم معركة أخرى مع الحكومة البريطانية اليوم الأربعاء عندما وعد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون "بمراجعة شاملة كاملة" بشأن توفير وجبات مدرسية مجانية.

نشر راشفورد ، الذي شهد تراجعا من الحكومة بشأن قضيتين ، صوراً على وسائل التواصل الاجتماعي أمس الثلاثاء تتضمن اصنافا قليلة من الطعام في الوجبات الموزعة.

واعترف جونسون في مجلس العموم اليوم بأن العروض كانت "مخزية" وشكر راشفورد لتسليطه الضوء على القضية ووعد بحلها .

وكتب راشفورد على حسابه بموقع التدوينات القصيرة (تويتر) "لقد أجريت للتو محادثة جيدة مع رئيس الوزراء. لقد أكد لي أنه ملتزم بحل المشكلة الخاصة بسلال الغذاء وإجراء مراجعة كاملة لسلسلة التوريد".

أضاف راشفورد "لقد اتفق على أن صور السلال التي تم نشرها على تويتر أمر غير مقبول".

كان راشفورد قد أكد في وقت سابق أن الطلاب المؤهلين للحصول على وجبات مدرسية مجانية خلال الفصل الدراسي سيحصلون عليها خلال العطلات، ومددت الحكومة البرنامج أثناء فترة الإغلاق لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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