تصريح لعمدة ريو دي جانيرو يُصدم الجمهور البرازيلي

المصدر: د ب أ

قال إدواردو بايس عمدة مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية اليوم الأربعاء إن قرار عودة الجماهير إلى استادات المدينة سيلغى مشيرا إلى أنه لا يستطيع المجازفة بسلامة المشجعين في ظل تفاقم أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

وذكر موقع "جي 1" الإخباري بالبرازيل أن قرارا مشتركا بين حكومة ريو دي جانيرو والحكومة البرازيلي اتخذ بالسماح للمشجعين بالعودة إلى الاستادات رغم الأعداد المتزايدة من حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد.

وكان من المقرر السماح بعزدة الجماهير بنسبة تتراوح بين 10 % و20 %من سعة المدرجات في كل استاد وذلك بناء على نسبة المخاطرة التي قد يسفر عنها الحضور الجماهيري.

ولكن بايس ذكر على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي عبر الانترنت إن هذا سيكون من الصعب تحديده ومتابعته رغم أن القرار "صائب فنيا من وجهة نظر السلطات الصحية". وأشار إلى أن القرار سيلغى.

وبسبب وباء كورونا ، كانت مباراة فلامنجو البرازيلي وبرشلونة الإكوادوريببطولة كأس ليبرتادوريس في 11 مارس 2020 هي آخر مباراة شهدت حضورا جماهيريا في ريو دي جانيرو.

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