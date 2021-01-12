اتحاد الكرة المصري يطالب وزارة الرياضة بوضع جميع الفرق على جداول لقاح كورونا

المصدر: د ب أ

طالبت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد من وزارة الشباب والرياضة ببلادها بالعمل على إدراج فرق كرة القدم بجميع مستوياتها وفئاتها ومراحلها السنية على جداول الذين سيتلقون اللقاح المعتمد من وزارة الصحة ضد فيروس كورونا.

وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان رسمي، اليوم الثلاثاء، استعداده لتحمل أي تكاليف مالية في هذا الصدد، كما أن مطالبته بذلك تأتي في إطار الحرص على استمرار نشاط كرة القدم وفق السياسة الرشيدة التي تنتهجها الحكومة المصرية.

وذكر الاتحاد المصري في معرض مطالبته بذلك، أن أطباء معتمدين أكدوا أن اختبارات "رابيد تيست" لم تكن دقيقة بالقدر المطلوب، حيث أعطت نتائج عكسية في كثير من الحالات وسط الاختبارات التي تعقد في هذا الشأن لفرق كرة القدم، مما يجعل الاستمرار في الاعتماد عليها غير مضمون أو مأمون.

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