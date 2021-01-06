إصابة 11 لاعبا بفريق سموحة المصري بفيروس كورونا

المصدر: د ب أ

أثبتت المسحة الطبية التي خضع لها الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة المصري إصابة 11 لاعبا بفيروس كورونا المستجد.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم موافقته على طلب سموحة بتأجيل مباراته مع الإنتاج الحربي والتي كان مقررا إقامتها غدا الخميس، بسبب إصابة أكثر من عشرة لاعبين من قوام الفريق بالكورونا.

وأثبتت المسحة الطبية التي خضع لها فريق سموحة إصابة بعض أعضاء الجهاز الفني واللاعبين حسام حسن وأطهر الطاهر ومحمد محسن ليله ورجب نبيل ومحمود البدرى وعبد الكبير الوادى ومحمد الترهونى والهانى سليمان وحسين تيمور وعمر صلاح وأحمد جمال بفيروس كورونا.

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