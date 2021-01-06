وفاة كولين بيل نجم مانشستر سيتي السابق

المصدر: د ب أ

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي أمس الثلاثاء وفاة لاعبه الدولي السابق كولين بيل عن عمر ناهز 74 عاما بعد معاناة قصيرة مع المرض.

وشارك بيل في 492 مباراة مع سيتي بين عامي 1966 و1979 وسجل 152 هدفا كما شارك مع منتخب إنجلترا في 48 مباراة.

وجرى تسمية مدرج في استاد الاتحاد باسمه بناء على تصويت الجماهير في 2004.

وقال خلدون آل مبارك، رئيس مجلس إدارة مانشستر سيتي، أمس الثلاثاء "كولين بيل سيتم تذكره دائما كلاعب عظيم والنبأ المفجع اليوم بشأن رحيله سيؤثر على جميع المرتبطين بنادينا".

وأضاف "حالفني الحظ في التحدث بشكل دوري لمديره السابق وزملائه، ومن الواضح بالنسبة لي أن كولين كان لاعبا يحظى بأعلى درجات التقدير من جميع من تشرف باللعب إلى جواره أو شاهده وهو يلعب".

وأشار "الوقت لا يمكن أن يمحو ذكريات عبقريته".

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