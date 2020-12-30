مسحة جديدة لثنائي الزمالك

المصدر: د ب أ

أكد محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري أن الثنائي محمود علاء ومحمد عبدالسلام سيجريان مسحة جديدة اليوم الأربعاء، وينتظر الجهاز الطبي نتيجتها قبل السماح لهما بالانخراط في التدريبات الجماعية.

وقال طبيب الزمالك في تصريحات للموقع الألكتروني الرسمي لناديه اليوم الأربعاء إن محمود عبدالرحيم جنش، حارس مرمى الفريق، مازال يعاني من إصابة في العضلة الضامة ومازال تحت الملاحظة قبل أن يبدأ برنامجه التأهيلي تمهيدا للعودة والمشاركة في التدريبات الجماعية.

وأضاف أن الظهير الأيسر محمد عبدالشافي يؤدي برنامجا خاصا بعد التئام الكسر بشكل كبير قبل السماح له بخوض التدريبات الجماعية والاحتكاكات في الكرات المشتركة.

وانتظم طارق حامد لاعب الفريق في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا وسلبية المسحة التي خضع لها اللاعب خلال الأيام الماضية.

كان حامد قد خضع لمسحة أولى يوم الأحد الماضي وجاءت نتيجتها سلبية، ثم خصع لمسحة جديدة أمس الثلاثاء أكدت شفاءه من فيروس كورونا.

ويستعد الفريق الأبيض لمواجهة إنبي على ملعب (بتروسبورت) في الثاني من يناير القادم، ضمن المرحلة الخامسة لبطولة الدوري المصري.

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