لاعب كمال أجسام شهير يعلن تحطم زوجته البلاستيكية!

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن لاعب كمال الأجسام الكازاخستاني يوري تولوتشكو، الذي تزوج مؤخرًا من صديقته البلاستيكية "مارغو"، أن زوجته تحطمت قبل عطلة عيد الميلاد مباشرة.

وقال الرياضي، "إنها مكسورة. والآن يتم إصلاحها في مدينة أخرى. وسيكون تعافيها هدية لكلينا".

وأصبح الكازاخستاني، الذي يدعي أنه لا ينفصل عن مارغو منذ لقائهما الأول، نجمًا على الإنترنت بعد أن أعلن عن نيته الزواج من الدمية..

وظهرت الصورة الأولى للزوجين غير العاديين على وسائل التواصل الاجتماعي في مايو 2019، حيث شارك تولوتشكو جميع تفاصيل علاقتهما مع متابعيه.

ويقبل تولوتشكو، الذي عقد قرانه مع مارغو الشهر الماضي، الدعوات للمشاركة في البرامج التلفزيونية حيث يتحدث عن حياته العائلية، وفقاً لوكالة سبوتنيك.

وكشف الرياضي، أنه منع مارغو من مشاركة الصور على "إنستغرام" لغيرته كما قرر أن يعرضها بشكل أقل أمام الآخرين بعد الزفاف، وأضاف، هذا هو سر جمال مارغو.. أستطيع فعل كل هذا وهي لا تمانع.

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