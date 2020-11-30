لاعب كمال أجسام يتزوّج دمية!

المصدر: البيان الإلكتروني

في تصرف غريب أثار جدلاً واسعاً، أعلن لاعب كمال أجسام كازاخستاني زواجه من دمية، حيث أقام لذلك حفل زفاف حقيقيا ومراسم زواج.

ونشر اللاعب الكازاخستاني، احتفالا بزواجه من دمية، صوراً من الحفل، حيث أعلن اللاعب عن زواجه من خطيبته الدمية "مارجو"، بعد تأخير موعد الزفاف لشهور بسبب انتشار فيروس كورونا.

كما نشر اللاعب عبر حسابه الشخصي على انستغرام مجموعة من الصور من حفل زفافه والدمية "مارجو"، حيث ظهرت بفستان الزفاف الأبيض، ووضعت خاتم الزواج في يدها وسط ترحيب الحضور.

وظهر على انستغرام حساب خاص للعروس الدمية، ويتابعها أكثر من 66 ألف متابع! وتقول الشركة المصنعة لهذه الدمية، إنها عبارة عن روبوت يقوم بوظائف عديدة، حيث يمكن وضعها بدلاً من طاقم الانتظار في المطاعم وموظفي استقبال الفنادق.

وكان لاعب كمال الأجسام الكازاخستاني "يوري تولوتشكو" قد أعلن خطبته من الدمية مارجو في مايو الماضي، وهو يشارك باستمرار صوره مع الدمية في لحظات مختلفة على صفحته في انستغرام Flushed face، بحسب "سيدتي.نت".

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