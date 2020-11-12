الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يبيع حقوق نقل بطولاته في منغوليا

المصدر: د ب أ

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الخميس، أن شبكة (يونيتل) ستكون الأولى على الإطلاق التي تملك حقوق بث بطولاته لكرة القدم في منغوليا، وذلك بعقد يمتد خلال الفترة من 2021 إلى 2024.

وتشمل الاتفاقية بث جميع بطولات المنتخبات والأندية الرئيسية في الاتحاد الآسيوي، بما في ذلك، على سبيل المثال، التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر ودوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي بداية من موسم 2021 وكأس آسيا 2023 في الصين وكأس آسيا تحت 23 عاماً لعامي 2022 و2024.

وشبكة (يونيتل) هي إحدى شركات الاتصالات الأكثر اشتراكاً من المواطنين في منغوليا ومن خلال قناتها (يوني لايف) والخدمة الرقمية (لوك تي في)، ستوفر الشركة تغطية مباشرة وشاملة لجميع مباريات المنتخبات والأندية المنغولية.

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