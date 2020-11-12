اتحاد الكرة المصري يكرم صلاح بجائزة الملهم

المصدر: د ب أ

أقام الاتحاد المصري لكرة القدم حفلا لتكريم محمد صلاح نجم المنتخب وهداف ليفربول الإنجليزي، حيث تم منحه جائزة "الملهم" باعتباره واحدا من الرموز بالنسبة لملايين الشباب من مختلف بقاع العالم.

وذكر الحساب الرسمي للاتحاد المصري للعبة، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الأربعاء، أن حفل التكريم شهد حضور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، وأعضاء اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد برئاسة عمرو الجنايني، إلى جانب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.

من جانبه أبدى صلاح سعادته بهذا التكريم، كما وجه الشكر لاتحاد الكرة ووزارة الشباب الرياضة بعد حصوله على الجائزة.

وقال صلاح خلال كلمته في الحفل، إن وصول فريقي الأهلي والزمالك إلى المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، أمر يدعو إلى الفخر ويدل على تفوق الكرة المصرية.

وطالب صلاح لاعبي الفريقين بالالتزام بالروح الرياضية ونبذ التعصب خلال المباراة التي ستقام يوم 27 من الشهر الجاري.

وكان صلاح، المنضم إلى ليفربول في عام 2017، قد حقق لقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، بالإضافة إلى لقب دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي عام 2019، كما أنه حصل على لقب هداف الدوري الإنجليزي في موسمين متتاليين.

ويوجد صلاح في القاهرة مع منتخب مصر (الفراعنة)، استعدادا لخوض مباراتي توجو يومي 14 و17 من الشهر الجاري، ضمن منافسات تصفيات كأس أمم أفريقيا المقررة إقامتها في الكاميرون عام 2022.

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