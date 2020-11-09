مواجهات سهلة للأهلي والزمالك في قرعة أبطال أفريقيا

المصدر: رويترز

أسفرت قرعة النسخة الجديدة لبطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد التي سحبت اليوم الإثنين في القاهرة، عن مواجهات سهلة للأهلي والزمالك في دور 32 وصعبة لـ"المقاولون" العرب وبيراميدز.

وسيلعب الأهلي والزمالك في دوري الأبطال بصفتهما أول وثاني الدوري المصري، بينما يلعب بيراميدز و"المقاولون" بكأس الاتحاد بصفتهما الثالث والرابع في الدوري نظراً لعدم انتهاء مسابقة كأس مصر حتى الآن.

وسيتقابل الغريمان الأهلي والزمالك في نهائي النسخة الحالية لدوري الأبطال في 27 نوفمبر (تشرين الثاني).

وسيلعب الأهلي في دور 32 لدوري الأبطال مع الفائز من مقديشيو الصومالي وسونيديب من النيجر، بينما سينتظر الزمالك الفائز من جازيل التشادي وسياف من جيبوتي.

ولن يشارك الأهلي والزمالك في الدور التمهيدي لدوري الأبطال في النسخة الجديدة ومعهما أندية مازيمبي والرجاء البيضاوي وصنداونز وبريمييرو أوجوستو والحرية الغيني وفيتا كلوب.

وسيلتقي بيراميدز، وصيف بطل النسخة الأخيرة، في دور 32 لكأس الاتحاد مع الفائز من الاتحاد الليبي وهورسيد الصومالي، بينما يلتقي المقاولون العرب، وهو الفريق المصري الوحيد الذي يبدأ البطولة الافريقية من الدور التمهيدي، مع سولار من جيبوتي وفي حالة الفوز والتأهل لدور 32 سيلتقي مع النجم الساحلي التونسي.

وكان بيراميدز بلغ نهائي كأس الاتحاد وحصل على مركز وصيف البطل بعد أن تفوق عليه نهضة بركان المغربي.

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