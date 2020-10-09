إصابة وزيرة رياضة النخبة الجزائرية بكورونا

المصدر: د ب أ

أعلنت سليمة سواكري بطلة إفريقيا في الجودو عدة مرات، والوزيرة المكلفة برياضة النخبة في الحكومة الجزائرية، اليوم الجمعة، إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقالت سواكري، في منشور في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" :"تأكدت إصابتي بفيروس كوفيد - 19،أسأل الله الشفاء لي ولجميع المرضى. الحمد لله على كل حال".

وأصبحت سواكري، أول عضو في الحكومة الجزائرية يعلن رسميا إصابته بفيروس كورونا.

واعلنت وزارة الصحة، اليوم، ارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 52 ألفا و804، مقابل 1789 حالة وفاة، فيما وصل عدد المرضى الذين تماثلوا للشفاء إلى 37 ألفا و67.

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