إصابة أسطورة الملاكمة دوران بفيروس كورونا

المصدر: د ب أ

أعلن روبين دوران، نجل أسطورة الملاكمة البنمي روبرتو دوران، بطل العالم السابق، أن والده يرقد في المستشفى تحت الملاحظة إثر تأكيد إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد.

وقال روبين دوران عبر وسائل التواصل الاجتماعي:" نتائج فحوص والدي وصلت للتو، وأكدت أنه أصيب بعدوى كوفيد-19. أشكر الله أن الأعراض التي ظهرت عليه لا تتجاوز أعراض نزلة برد."

وتوج دوران "69 عاما" الذي اشتهر بلقب "يدي الصخر"، باللقب العالمي في أربعة أوزان، ويعتبره كثيرون أفضل ملاكم في فئات الأوزان الخفيفة في تاريخ هذه الرياضة.

وأوضح روبين دوران أن واحدة من رئتي والده لا تعمل بكفاءة 100 % منذ تعرضه لحادث تصادم في عام 2001، لكنه أشار إلى أن الأطباء كشفوا أن عدوى "كوفيد-19" لم تحدث مزيدا من الضرر في الرئة.

وتعاني بنما، مثل العديد من دول أمريكا اللاتينية، من تفشي الفيروس.

وسجلت بنما، التي يبلغ تعداد سكانها نحو أربعة ملايين نسمة، أكثر من 29 ألف حالة إصابة بكورونا، و564 وفاة مرتبطة بـ "كوفيد-19".



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