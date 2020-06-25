ًسيدة ترأس نادي مارليبون للكريكت لأول مرة في 233 عاما

المصدر: د ب أ

أصبحت كلير كونور أول سيدة ترأس نادي مارليبون للكريكت، الذي أنشئ قبل 233 عاما، عقب اجتماع افتراضي.

وستبدأ كلير مهام عملها بداية من أكتوبر من العام المقبل.

وقالت كلير "43 عاما" المدير التنفيذي لمجلس الكريكت للسيدات في إنجلترا وويلز إنها فخورة للغاية أن تكون خليفة كومار سانجاكارا قائد منتخب سريلانكا.

ويملك نادي مارليبون للكريكت ملعب لورد الشهير في لندن ويواصل وضع القوانين للرياضة.

ومن المقرر أن يتنحى سانجاكارا، أول رئيس غير بريطاني للنادي، في سبتمبر 2021، بعدما حصل على فترة ثانية لمعرفة تأثير أزمة فيروس كورونا.

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