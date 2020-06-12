إلغاء سباقات "فورمولا 1" في أذربيجان وسنغافورة واليابان

المصدر: رويترز

قال منظمون، اليوم الجمعة، إنهم قرروا هذا العام، إلغاء سباقات الجائزة الكبرى في بطولة العالم للسيارات "فورمولا 1"، في أذربيجان، وسنغافورة، واليابان، وذلك في ظل تفشي فيروس كورونا.

وقال منظمو سباقات "فورمولا 1" في بيان: "في ظل استمرار التحديات التي تمثلها أزمة فيروس كوفيد-19، قررنا نحن وشركاؤنا في أذربيجان، وسنغافورة، واليابان، إلغاء السباقات المقررة في هذه الدول في موسم 2020".

وكان منظمو "فورمولا 1"، ألغوا في وقت سابق، أربعة سباقات أخرى، من بينها سباق جائزة موناكو الكبرى الشهير، بينما قرروا استئناف الموسم المقلص في النمسا، في الخامس من يوليو المقبل.

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