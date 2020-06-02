وفاة أوبيالي بطل العالم للدراجات النارية تسع مرات

المصدر: رويترز

ذكرت وسائل إعلام إيطالية اليوم الثلاثاء، أن كارلو أوبيالي بطل العالم لسباقات الدراجات النارية تسع مرات توفي عن عمر ناهز 90 عاما.

وشارك أوبيالي في أول بطولة عالم عام 1949 وبعدها هيمن على فئتي 125 و250 سنتيمترا مكعبا.

وأوبيالي هو ثالث أنجح متسابق إيطالي في التاريخ بعد جياكومو أجوستيني وفالنتينو روسي وحصد ستة ألقاب في فئة 125 سنتيمترا مكعبا وثلاثة ألقاب في الفئة الأكبر.

وفاز في 39 من إجمالي 74 سباقا معظمها مع فريق إم.في أجوستا الإيطالي قبل عصر يسبق ظهور المصنعين اليابانيين.

وكان المتسابق المنتمي لمدينة بيرجامو يحمل لقب "الثعلب" واعتزل عام 1960.

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