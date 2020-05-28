إلغاء سباق الجائزة الكبرى الهولندي للفورمولا 1

المصدر: د ب أ

أعلن منظمو سباق الجائزة الكبرى الهولندي، ضمن بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، اليوم الخميس، أنه تم تأجيل السباق لمدة عام بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.

ولكن سيتم تأكيد بدء الموسم يوم 5 يوليو المقبل مطلع الاسبوع المقبل، بعد أن وعد وزير الصحة النمساوي بإتخاذ قرار سريع بشأن إقامة سباقين في مضمار سبيلبرج.

وبينما يمكن أن ينطلق سباق الجائزة الكبرى النمساوي بدون جمهور، استسلم منظمو سباق هولندا وأعلنوا قرار إلغاء السباق لأنه لا يمكن حضور الجمهور.

وذكر بيان: اضطر منظمو سباق الجائزة الكبرى الهولندي، بالتشاور مع فورمولا-1، للتوصل لنتيجة تفيد بأنه لم يعد من الممكن إقامة السباق بحضور الجماهير هذا العام".

وأضاف البيان: لذلك، تقرر عدم إقامة السباق هذا الموسم وسيقام السباق الافتتاحي لهذا السباق في موسم 2021".

وكان مقررا أن يقام السباق مطلع مايو في مضمار "زاندفورت" الذي أقيم فيه سباق آخر مرة في 1985.



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