جاسول يشيد بمبادرة برشلونة للقضاء على كورونا

المصدر: د ب أ

أثنى لاعب كرة السلة الإسباني باو جاسول، سفير فريق برشلونة، على التزام النادي بالتبرع بحقوق التسمية لمواجهة فيروس كورونا.

وقال جاسول، الذي بدأ مسيرته مع فريق برشلونة قبل أن ينتقل للعب في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، في مؤتمر عبر الفيديو نظمته جامعة هارفارد أمس الثلاثاء: الرياضة أحد الركائز الأساسية للمجتمع. لدينا مثال على هذا في برشلونة، وهي مبادرة نقل حقوق التسمية للمساعدة في التعامل مع فيروس كورونا".

وأضاف : هذا يمكن أن يطبق على أي ناد. يجب أن ندرك أننا أصبحنا مثالا يحتذى به، وفي وقت الحاجة مثل هذا الوقت يجب أن نستغله لبعث الرسالة الصحيحة للجميع".

ذكر برشلونة الشهر الماضي إنه سيحول الأموال التي سيحصل عليها النادي من حقوق تسمية ملعب كامب نو للمرة الأولى، بداية من الموسم المقبل، إلى جهود مكافحة كورونا.

وهذه المبادرة ستجعل النادي ينقل حقوق التسمية إلى مؤسسته من أجل أن تجد شريكا تجارياً لرعاية الملعب في الموسم المقبل.

وبعد ذلك ستقوم المؤسسة باستثمار الأموال في عدة مشروعات خاصة بفيروس كورونا.

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