كاف يقرر صرف المستحقات المالية للأندية

المصدر: د ب أ

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) اليوم السبت تسريع دفع الشريحة النهائية من المكافآت المالية الخاصة بمشاركة الأندية في البطولات الإفريقية في الموسم الحالي 2020/2019".

وبحسب البيان المنشور على الموقع الرسمي لكاف فإن هذه الخطوة جاءت في ضوء تزايد المخاوف والطبيعة المتطورة لفيروس كورونا المستجد.

وأشار كاف إلى أن هذه المدفوعات المالية تهدف لتقليص العبء الواقع على الأندية الـ32 التي بلغت دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية في هذه الأوقات الصعبة.

وأوضح البيان أن الأندية ستحصل على مستحقاتها استنادا إلى القيمة المحددة للجوائز المالية لكل بطولة حتى دور الثمانية، عندما تم تعليق البطولتين لأجل غير مسمى بسبب جائحة كورونا.

ويبلغ الحد الأدنى للجوائز التي تحصل عليها الأندية المشاركة في دوري أبطال إفريقيا 550 ألف دولار أمريكي مقابل 275 ألف دولار للفرق المشاركة في كأس الكونفيدرالية.





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