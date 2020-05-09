استاد القاهرة الأفضل في العالم باستفتاء جماهيري

المصدر: د ب أ

نال استاد القاهرة الدولي لقب أفضل ملعب على مستوى العالم خلال التصويت الذي أجرته صحيفة "ماركا" واسعة الانتشار في إسبانيا والعالم، اليوم السبت.

وتفوق استاد القاهرة على سانتياغو برنابيو معقل ريال مدريد الإسباني وكامب نو الخاص ببرشلونة الإسباني.

وحصل استاد القاهرة على 122 ألف صوت في الاستفتاء الجماهيري لماركا متفوقا بفارق شاسع على سانتياغو برنابيو الذي حصل على 50 ألف صوت مقابل حصول كامب نو على 30 ألف صوت واستاد سان ماميس ملعب أتلتيك بيلباو الإسباني على 24 ألف صوت مقابل 22 ألفا و800 صوت لاستاد مونومنتال دي تشيلي.

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