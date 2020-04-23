لوكلير: رغم الخلافات سأكون سعيداً بإستمرار فيتل مع فيراري

المصدر: رويترز

أكد السائق الفرنسي شارل لوكلير إنه سيكون سعيداً للغاية باستمرار زميله الألماني سيباستيان فيتل في فريق فيراري ببطولة العالم فورمولا 1 للسيارات خلال الموسم المقبل رغم الخلافات بينهما على الحلبة العام الماضي.

وقال لوكلير للصحفيين في مؤتمر صحفي افتراضي "أنا سعيد بوجود سيباستيان فيتيل. علاقتنا جيدة رغم المعاناة من بعض المشكلات في الحلبة كما حدث في البرازيل.

وأضاف: أعتقد أن العلاقة كانت دائماً جيدة رغم أنه يبدو أنها لا تظهر من الخارج كما هي بالفعل، لكن العلاقة كانت دائما بيننا جيدة".

وتفوق لوكلير على فيتل في عدد الانتصارات وعدد مرات الانطلاق من الصدارة وعدد النقاط وعدد مرات الصعود إلى منصة التتويج في العام الماضي في منافسة بدت غير مريحة بين شاب منطلق وبطل اعتاد التألق.

وحدثت بعض الاشتباكات في بعض المناسبات وجذبت تعليقات السائقين عبر دائرة الاتصال الداخلية اهتمام وسائل الإعلام.

وقال لوكلير "سأحترم قرار فيراري بخصوص أي سائق سيلعب إلى جواري وفي النهاية وظيفتي هي التأقلم مع الشخص الموجود بجواري ويمكن للمرء التعلم من أي زميل. "سأرحب بأي شخص، لكن إذا استمر سيباستيان سأكون سعيدا بكل تأكيد".



