موسم الفورمولا 1 يفتتح بالنمسا يوليو المقبل

المصدر: د ب أ

توقعت تقارير إخبارية إفتتاح بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1 لهذا الموسم بإقامة سباق الجائزة الكبرى النمساوي في الخامس من يوليو المقبل، مع إقامة سباقين بعدها في بريطانيا.

وأوضحت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أن مصادر كشفت لها أن سباق النمسا سيقام بدون حضور جماهير كما يحتمل إقامة سباقين بعدها على مضمار سيلفرستون البريطاني بدون جماهير أيضا.

وأشار التقرير إلى أن مسؤولي فورمولا-1 ورؤساء الفرق أجروا جولة أخرى من المحادثات عبر دائرة الفيديو للمناقشة بشأن الموسم وإجراءات تقليص التكاليف، دون الوصول إلى قرار نهائي.

وشهد الموسم الحالي تأجيل وإلغاء السباقات التسعة الأولى ببطولة العالم في ظل أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لتواجه رياضة فورمولا-1 تحديات تتعلق بإعادة ترتيب جدول المنافسات وإيرادات الفرق.

لكن وزير الرياضة النمساوي فيرنر كوجلر يعتقد أن الحكومة لن تمنع إقامة السباق على مضمار سبيلبرج، كما يرى فريق ريد بول النمساوي أيضا أن السباق يمكن أن يقام بدون جماهير.

ولا يزال مسؤولو فورمولا-1 يأملون في إقامة منافسات الموسم لتتضمن ما بين 15 و18 سباقا، طبقا لجدول جديد.