الفورمولا 1 تودع ستيرلينغ موس

المصدر: د ب أ

توفي السير البريطاني السير ستيرلينغ موس، السائق السابق في الفورمولا 1 للسيارات، عن عمر ناهز الـ 90 عاماً، بعد صراع طويل مع المرض.

ويعتبر موس من أشهر سائقي الفورمولا 1 البريطانيين، وشارك بالعديد من السباقات في أوائل الخمسينيات من القرن الماضي، ويعتبر أحد أفضل السائقين الذين لم يتمكنوا من الفوز بلقب البطولة في الفورمولا 1.

وفاز موس طوال مسيرته في الفورمولا 1، بـ 16 جائزة كبرى، وانطلق من المركز الأول 16 مرة أيضاً، ولقبه الأخير، كان الفوز بجائزة ألمانيا الكبرى عام 1961، أما مشاركته الأخيرة، فكانت في جولة الولايات المتحدة الأميركية من العام نفسه.