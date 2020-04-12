شفاء أسطورة ليفربول من كورونا

المصدر: د ب أ

خرج سير كيني دالجليش لاعب ومدرب نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم سابقا من المستشفى التي مكث بها منذ تأكد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وتأكدت إصابة الاسطورة الاسكتلندي بفيروس كورونا ليتم حجزه في المستشفى منذ الأربعاء الماضي للعلاج لكنه غادرها مساء السبت بعد تحسن حالته.

وأشاد داجليش بالعمل الذي قام به الأطباء وكتب في صحيفة ذي صنداي بوست "الناس ربما تعتقد أنني حصلت على أفضل رعاية بسبب شهرتي ، ولكن كل المرضى يحصلون على أفضل الرعاية".

وذكر ليفربول في بيان له عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت قبل يومين أن دالجليش تم نقله إلى المستشفى يوم الأربعاء الماضي، لتلقي العلاج على آثر إصابته بالعدوى التي تحتاج لمضادات حيوية من نوع خاص. وأضاف البيان أن دالجليش / 69 عاما/ خضع لإختبار الكشف عن فيروس كورونا، لتأتي العينة إيجابية، رغم عدم ظهور أي أعراض عليه.

وتابع البيان، أن النجم السابق للفريق في فترتي السبعينات والثمانينات اختار عزل نفسه بعيدا عن عائلته قبل الدخول للمستشفى، كما وجه رسالة للجميع بضرورة اتباع الإرشادات الصادرة من الحكومة ومن الخبراء في الأيام والأسابيع القادمة.