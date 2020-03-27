كورونا يمنع بيليه من حضور جنازة أخيه الأكبر "زوكا"

المصدر: د ب أ

نعى أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه أمس الخميس شقيقه خاير أرانشيز دو ناسيمينتو (زوكا)، الذي توفي أول مساء الأربعاء (صباح أمس الخميس بتوقيت غرينتش) عن عمر يناهز 77 عاما.

ونعى بيليه شقيقه الراحل من خلال تغريدة على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي عبر الانترنت، قال فيها : "بحزن دفين في القلب".

وأوضح بيليه (75 عاما) أن زوكا توفي في مستشفى بمدينة سانتوس بعد معاناة مع مرض السرطان.

ولعب الراحل زوكا، مثل شقيقه الأكبر بيليه، لنادي سانتوس البرازيلي في مطلع حقبة الستينيات من القرن الماضي، ولكن مسيرته الكروية اتسمت بالقصر.

وقال بيبيتو فورنوس، مستشار بيليه والمتحدث عنه، إن زوكا دفن أمس في سانتوس في غياب بيليه، الذي يخضع للعزل الصحي في منزله بسبب فيروس "كورونا" المستجد.