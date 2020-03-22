إصابة البلجيكي فيلايني بفيروس كورونا

المصدر: د ب أ

تعرض البلجيكي مروان فيلايني لاعب فريق شاندونج لونينج الصيني للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وخضع فيلايني /32 عاما/ لاعب مانشستر يونايتد وإيفرتون السابق لاختبار الكشف عن فيروس كورونا في جينان الصينية قبل يومين قبل أن تتأكد إصابته بالفيروس.

وبات فيلايني أول لاعب بدوري السوبر الصيني يتم التأكد من إصابته بفيروس كورونا.

وانضم فيلايني إلى شاندونج العام الماضي قادما من مانشستر يونايتد.

وانضم فيلايني إلى مانشستر في 2014 قادما من إيفرتون مقابل 27 مليون استرليني.

وشارك فيلايني في 141 مباراة مع مانشستر يونايتد في الدوري الممتاز وسجل 25 هدفا وصنع 14 تمريرة حاسمة.