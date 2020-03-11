(كاف) يبقي على مواعيد جميع مسابقاته رغم كورنا

المصدر: د ب أ

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، اليوم الأربعاء، أنه قرر الإبقاء على جميع مسابقاته في مواعيدها، رغم المخاوف التي أثارها فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19).

وذكر كاف في بيان له أن بطولة أفريقيا للاعبين المحليين (الشان) ستجرى في موعدها بالفترة الممتدة من الرابع إلى 25 أبريل المقبل.

وكشف كاف أن لجنته الطبية ستقوم بزيارة تفتيش إلى الكاميرون يومي 14 و15مارس الجاري، بهدف تقييم جميع الإجراءات الوقائية التي أقرتها اللجنة المنظمة المحلية.

كما نوه إلى أنه على اطلاع بالتدابير الاحترازية التي اتخذتها سلطات بعض الدول الأعضاء، وانه على تواصل معها لإيجاد الحلول حالة بحالة، قد تصل إلى حد إقامة المباريات دون جمهور.

واوضح كاف أنه يراقب عن كثب تطور فيروس كورونا المستجد في العالم وخاصة في أفريقيا استنادا للتقارير اليومية لمنظمة الصحة العالمية.