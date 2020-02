اختراق الحساب الرسمي لبرشلونة والأولمبياد على "تويتر"

تعرض الحساب الرسمي لنادي برشلونة الإسباني على شبكة "تويتر" للتواصل الاجتماعي للاختراق مساء السبت.

كما تعرض الحساب الرسمي لدورة الألعاب الأولمبية للاختراق بعد ساعات قليلة من اختراق حساب النادي الكاتالوني.

FC Barcelona's Twitter accounts have been hacked, which is why messages from outside our club have appeared, and which have been reported and deleted. The tweets were made through a third-party tool for data analytics.