اختراق الحساب الرسمي لبرشلونة والأولمبياد على "تويتر"

المصدر:
  • د ب أ
التاريخ:

تعرض الحساب الرسمي لنادي برشلونة الإسباني على شبكة "تويتر" للتواصل الاجتماعي للاختراق مساء السبت.

كما تعرض الحساب الرسمي لدورة الألعاب الأولمبية للاختراق بعد ساعات قليلة من اختراق حساب النادي الكاتالوني.

وتقدم اتحاد الكرة الإسباني باعتذار للجماهير عما حدث.

ورجح المخترقون للحساب الرسمي لبرشلونة أن يكون النجم البرازيلي نيمار في طريقه للعودة إلى كاتالونيا قادما من صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

وتأتي هذه الخطوات بعد فترة وجيزة من استهداف الحسابات الرسمية لفرق دوري كرة القدم الأمريكية ومن بينها حسابا سان فرانسيسكو فورتي ناينرز وكانساس سيتي تشيفز. 

كلمات دالة:
  • برشلونة ،
  • تويتر ،
  • اختراق حساب
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