تفاصيل مقتل أسطورة كرة السلة الأمريكية كوبي براينت

المصدر: البيان الإلكتروني

لقي أسطورة كرة السلة الأمريكية كوبي براينت حتفه في تحطم مروحية في مدينة كالاباساس في مدينة لوس انجليس جنوب ولاية كاليفورنيا عن عمر 41 عاما، وفق ما أفاد موقع "تي أم زي" الأمريكي أمس الاحد، قبل أن تؤكد شرطة المدينة أن الحادث أودى بحياة خمسة أشخاص.

وأكد مسؤولون في شرطة لوس انجليس أنه ليس هناك ناجون من تحطم المروحية في غرب المدينة.

وأوضح موقع "تي أم زي" ان "براينت كان يسافر مع ثلاثة أشخاص على الأقل في مروحيته الخاصة عندما تحطمت اثر اندلاع حريق"، مشيرا إلى ان "تم تأكيد وفاة خمسة أشخاص".

لعب براينت (41 عاما) طوال مسيرته مع ليكرز بدءا من عام 1996 الى حين اعتزاله عام 2016 وتوج معه بلقب الدوري في خمس مناسبات أعوام 2000، 2001، 2002، 2009 و2010 واختير في مناسبتين أفضل لاعب في النهائيات (2009 و2010).

كما شارك براينت في 18 مناسبة في مباراة كل النجوم "أول ستار" وتوج بأفضل لاعب في اربع مناسبات، وحقق الذهبية الاولمبية مع منتخب بلاده في اولمبيادي بكين 2008 ولندن 2012.