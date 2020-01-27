وفاة جيانا ابنه كوبي براينت في حادث تحطم الطائرة

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت تقارير صحفية أن جيانا ابنه نجم كرة السلة الأمريكي كوبي براينت، لقت مصرعها، في حادث تحطم طائرة والدها الخاصة، صباح أمس الأحد، والتى أدت إلى وفاة 3 أشخاص آخرين بجانب براينت وابنته.

وقال موقع "TMZ" الأمريكي إن جيانا ابنه كوبي براينت، صاحبة الـ13 عاما، توفيت فى حادث تحطم الطائرة، وهم في طريقهم إلى أكاديمية مامبا للتدريب على كرة السلة عندما سقطت الطائرة.

وكانت طائرة نجم كرة السلة الأمريكية كوبى براينت قد تحطمت واشتعلت فيها النيران، بعد هبوطها، وحاولت خدمات الطوارئ، إنقاذ الأشخاص داخل الطائرة، ولكن المحاولات لم تفلح.