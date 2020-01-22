يد مصر تهزم أنغولا وتتصدر مجموعتها في أمم إفريقيا

المصدر: د ب أ

تأهل منتخب مصر لكرة اليد، إلى نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها تونس، بعد الفوز على أنغولا اليوم الأربعاء، بنتيجة 33-26، وتصدر منافسات المجموعة الأولى في دور الـ8.

وكان الشوط الأول من اللقاء قد انتهى لصالح الفراعنة بنتيجة 15-12، في المباراة التي جمعت الفريقين على الصالة المغطاة برادس.

وأنهت كتيبة الفراعنة منافسات ربع النهائي في المركز الأول برصيد 6 نقاط، وحلت أنغولا في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، لتصعد أيضا إلى نصف النهائي.

وينتظر منتخب مصر ثاني المجموعة الثانية لملاقاته، في قبل النهائي، والذي سيتحدد بعد مواجهة تونس والجزائر مساء اليوم.

يشار إلى أن هذه البطولة تؤهل الفائز بلقبها مباشرةً إلى أولمبياد طوكيو 2020، فيما يصعد أصحاب المراكز الستة الأولى إلى بطولة كأس العالم المقبلة في مصر 2021.

وتأهل رسميًا لبطولة كأس العالم من خلال البطولة الإفريقية كل من تونس والجزائر والمغرب وأنجولا والكونغو الديمقراطية، بجانب مصر كونها البلد المضيف.

ويتبقى مقعد أخير منحصر بين الجابون والرأس الأخضر، لتكتمل مقاعد منتخبات قارة إفريقيا بالمونديال.