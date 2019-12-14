وفاة العداء النيوزيلندي بيتر سنيل

المصدر: د ب أ

أعلنت اللجنة الأولمبية النيوزيلندية اليوم السبت، وفاة بيتر سنيل، عداء المسافات المتوسطة الحاصل على ثلاث ميداليات ذهبية أولمبية، عن عمر يناهز 80 عاما.

وفاز سنيل في سباق 800 متر في أولمبياد روما 1960 وبعدها بأربع سنوات فاز بسباقي 800 متر و1500 متر في أولمبياد طوكيو.

كما فاز مرتين بدورة الألعاب البريطانية ، المعروفة حاليا بالكومنولث، وفاز بذهبيتين في 1962 في بيرث بالإضافة للعديد من الأرقام القياسية العالمية في مسيرته القصيرة التي استمرت بين عامي 1960 و1965.

وانتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية في 1971 واعتبرته نيوزيلاند رياضي القرن في عام 2000.

وقال رون بالينسكي المؤرخ الرياضي والرئيس التنفيذي لقاعة مشاهير الرياضة في نيوزيلاند إن سنيل، الذي كان سيحتفل بعيد ميلاده الـ81 توفي أثناء النوم في منزله بدالاس، تكساس أول أمس الخميس.

وبينما كان يعاني من مشاكل في القلب، فإن زوجته ميكي أرادت الناس أن تعلم " إنه كان يعيش حياته. وأنه لم يكن ملازما للسرير "، وذلك وفقا لما كتبه بالينسكي عبر الصفحة الرسمية لقاعة المشاهير على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقال مايك ستانلي رئيس اللجنة الأولمبية النيوزيلندية إن إنجازات سنيل في قلب التاريخ الرياضي النيوزيلندي وساهمت في تكوين شخصية نيوزيلاند.

قالت جاسيندا أرديرن رئيسة وزراء نيوزيلاند :"كان أسطورة، هنا وفي كل أنحاء العالم. تعازينا لزوجته ميكي وعائلته".

وقال جرانت روبرتسون وزير الرياضة :" إن السيد بيتر معروف بانه أعظم رياضي في نيوزيلاند. كان من طراز عالمي وكان لديه العزيمة ويتسم بالتواضع ".

وأضاف :"إنجازات السيد بيتر ليست في المضمار فقط. كانت لديه رغبة دائمة في بذل كل الجهد من أجل رياضته وبلاده. ظل فخورا بجنسيته، وهو محبوب من كل الاجيال في نيوزيلاند".