قرعة دوري أبطال آسيا تخدم حامل اللقب

المصدر: د ب أ

أوقعت قرعة مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، التي أجريت اليوم الثلاثاء في كوالالمبور، الهلال السعودي، بطل آسيا، في مجموعة سهلة نسبيا إلى جانب شباب الأهلي الإماراتي، وباختاكور الأوزبكي، بالإضافة إلى فريق يتأهل من التصفيات.



وكان الهلال السعودي أحرز اللقب القاري للمرة الثالثة في تاريخه، الأولى بالنظام الجديد بفوزه على أوراوا ريد دايموندز الياباني 1-صفر ذهابا، و2-صفر ايابا، ليضمن بالتالي تمثيل القارة الآسيوية في كأس العالم للأندية.

وجاء السد القطري، بطل نسخة عام 2011، في مجموعة صعبة نسبيا، إلى جانب سيباهان الإيراني والنصر السعودي، إضافة إلى فريق يتأهل عن التصفيات.

والتقى النصر والسد في ربع نهائي نسخة العام الحالي ففاز النصر ذهابا 2-1 في الرياض، وقلب الفريق القطري الأمور في صالحه ايابا في الدوحة بفوزه 3-1.

ويخوض الشارقة الإماراتي باكورة مشاركاته على الصعيد القاري في مجموعة ضمت معه الدحيل القطري والتعاون السعودي وبيرسيبوليس الإيراني.

وكان الشارقة توج بطلا للدوري الإماراتي عام 2019، للمرة الأولى منذ 25 عاما.

وينطلق الدور التمهيدي للمسابقة القارية في 14 يناير المقبل، على أن يقام الدور النهائي يومي 22 و28 نوفمبر 2020.

يذكر أنه من أبرز التعديلات التي طرأت على البطولة القارية، أن الفائز في نسخة عام 2020 سيحق له المشاركة في الدور التمهيدي لنسخة 2021، إذا لم يتمكن من التأهل عبر الدوري المحلي.