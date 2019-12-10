قرعة متوازنة لكأس الاتحاد الآسيوي 2020

المصدر: د ب أ

سحبت صباح اليوم الثلاثاء في العاصمة الماليزية كوالالمبور قرعة دور المجموعات ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي 2020.

وجاءت القرعة كما يلي:

حل العهد بطل النسخة الأخيرة من البطولة في المجموعة الأولى إلى جانب المنامة البحريني والجيش السوري والفائز من مباراة صور العماني وهلال القدس الفلسطيني.

وضمت المجموعة الثانية كل من الفيصلي أو الوحدات من الأردن والأنصار اللبناني والكويت أو السالمية من الكويت والوثبة السوري.

بينما ضمت المجموعة الثالثة الرفاع أو المحرق من البحرين والجزيرة الأردني وظفار العماني والقادسية الكويتي.

المجموعة الرابعة ضمت الاستقلال أو إف سي ريجار من طاجيكستان والتن أسير من تركمانستان، ودوردوي القيرغيزي والفائز من إحدى الفرق الطاجيكية والتركمانية والقيرغيزية.

أما المجموعة الخامسة فضمت شيناي سيتي أو إف سي جوا الهندي وتي سي سبورت المالديفي وباشوندارا البنغالي والفائز من 4 فرق شرق آسيوية.

بينما ضمت المجموعة السادسة هوشي مين سيتي الفيتنامي وهوجان السنغافوري ولاو تويوتا من لاوس والفائز من مباراة تأهيلية.

وشهدت المجموعة السابعة تواجد فرق كريس نيجوروس الفيليبيني وتان جوان الفيتنامي وبالي يونايتد أو ايدين الهندي وفائز من الدور التأهيلي.

ووقعت فرق تامبينيس أو جايلانغ من سنغافورة وكايا الفيليبيني وشان يونايتد أو اييوادي من ميانمار وفائز من الدور التأهيلي في المجموعة الثامنة.

وأخيرا ضمت المجموعة التاسعة فرق تايبو من هونج كونج وتاتونج من تايوان وموست من ماكاو وفائز من الدور التأهيلي.