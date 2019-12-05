الهلال السعودي يؤكد مشاركة البريك في مونديال الأندية

المصدر: د ب أ

كشف نادي الهلال، عن موعد عودة الظهير الأيمن محمد البريك لتدريبات الفريق، ومدى جاهزيته للمشاركة مع الزعيم بكأس العالم للأندية هذا الشهر.

وأكد نادي الهلال، اليوم الخميس، أن لاعبه محمد البريك، مستمر ببرنامجه العلاجي والتأهيلي، وسيعود للتدريبات الجماعية الأربعاء المقبل، وسيكون جاهزاً للمشاركة رفقة الفريق بالعرس المونديالي على الأراضي القطرية.

من جانبه، أجرى الفرنسي بافيتيمبي غوميز، مهاجم فريق الهلال، فحصاً طبياً في دبي على موضع إصابته في اليد، ومن المقرر أن يبدأ تدريباته اللياقية والبدنية بشكل تدريجي خلال الأيام المقبلة.