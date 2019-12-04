الزمالك يستهل عهد كارتيرون بفوز كبير على الشرقية

المصدر: البيان الإلكتروني

افتتح فريق الزمالك حملة الدفاع عن لقب كأس مصر بفوز سهل على حساب الشرقية بنتيجة (3-1) ، اليوم الأربعاء ، باستاد القاهرة في دور الـ32 بالبطولة.

وخاض الزمالك أول مباراة تحت قيادة مدربه الجديد الفرنسي باتريس كارتيرون وتأهل حامل اللقب لدور الستة عشر ويواجه الفائز من لقاء سموحة السكندري والعبور.

تألق المغربي أشرف بن شرقي وسجل هدفين للزمالك بجانب هدف آخر سجله فرجاني ساسي كما سجل علي الجنايني هدف الشرقية ليبدأ الفريق الأبيض مرحلة جديدة قبل لقاء بريميرو دو أوجوستو الأنجولي يوم السبت المقبل بدوري أبطال أفريقيا مع كارتيرون.