هاميلتون أول المنطلقين في ختام موسم الفورمولا 1 في أبوظبي

المصدر: رويترز

وضع لويس هاميلتون، بطل العالم ست مرات، فريقه مرسيدس في مركز أول المنطلقين لسباق أبوظبي، في ختام موسم بطولة العالم لسباقات فورمولا1 للسيارات، اليوم السبت.

وتأهل زميل هاميلتون، فالتيري بوتاس في المركز الثالث، لكنه سينطلق من المركز الأخير بسبب عقوبة تغيير المحرك، مما سيسمح لماكس فرستابن سائق رد بول، بالانضمام إلى السائق البريطاني في الصف الأول، حسبما ذكرت "رويترز".

وهذه هي أول مرة ينطلق فيها هاميلتون من المقدمة منذ سباق ألمانيا في يوليو، لينهي صيامه عن مركز أول المنطلقين بعد 9 سباقات، لكنها المرة الخامسة التي يتصدر فيها التجارب التأهيلية هذا الموسم، ورقم 88 في مسيرته