كاف يدرس إعادة أمم أفريقيا للشتاء

المصدر: د ب أ

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أنه بدأ التفكير في إقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 في الشتاء بدلاً من الصيف.

وأقيمت نسخة 2019 صيفاً في مصر بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة.

وقال الكاف في بيان رسمي إنه سيتم إعادة النظر في مواعيد البطولة نظراً للظروف المناخية بالتنسيق مع الدولة المضيفة.

ولم يحسم الكاف الأمر في ظل أنباء تتردد عن نقل نسخة 2021 من الكاميرون للجزائر.

وأشار بيان الكاف إلى أن أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي أثنى على تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً في مصر كما تم التصديق على لائحة الكاف الأولى للسلامة والأمن في الملاعب.

وأعلن كاف تصديقه على قرار لجنة الطوارئ بإنهاء عقد الرعاية وحقوق البث التلفزيوني مع شركة لا جاردير الفرنسية.

وأكد كاف اعتماد مخطط تنظيمي جديد ومشروع إصلاح التحكيم بجانب اعتماد قوائم لجانه الدائمة.

واعتمد الكاف إقامة بطولة المحليين في الكاميرون في الفترة بين 4 إلى 25 أبريل المقبل بجانب إقامة لقاء كأس السوبر الأفريقي يوم 14 فبراير المقبل في قطر.

وتم اعتماد صيغ جديدة لمسابقات الشباب والنساء على أساس مشاركة 12 فريقًا مع فتح الباب لاستضافة بطولة أمم أفريقيا للسيدات 2020.