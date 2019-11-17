جنوب أفريقيا تكسب أول ثلاثة نقاط على حساب السودان

المصدر: د ب أ

فاز منتخب جنوب أفريقيا على ضيفه منتخب السودان 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم المقرر إقامتها في الكاميرون 2021.

أحرز لمنتخب جنوب أفريقيا المهاجم فيري في الدقيقة 45، ليتحصل البافانا على أول 3 نقاط، متساوياً مع السودان الذي يتفوق عليه بفارق الأهداف عنه، وعن المنتخب الغاني الذي سيواجه ساوتومي غدا الإثنين.

وسيطر منتخب جنوب أفريقيا وفرض أسلوبه القوي، وسدد عدة مرات على مرمى السودان، الذي تحمل عبء الضغط، حارس المرمى أبو في وقت إرتكب لاعبو السودان أخطاء كثيرة في التمرير السليم خاصة خط الدفاع.

ومن خطأ تمرير، قاد لاعبو جنوب أفريقيا هجمات مرتدة سريعة، أحرزوا منها هدفهم، من الكرة التي شتتها عبد اللطيف بويا ضعيفة، فتابعها ليبوجانج فيري بتسديدة قوية في أعلى الزاوية اليمنى للمرمى.

ولم يسدد منتخب السودان سوى 3 مرات، كانت أبرزها فرصة شرف الدين شيبوب الهوائية من عكسية التش بين يدي حارس المرمى.

وفي الشوط الثاني ظهر منتخب السودان أكثر شجاعة، وفرض أسلوبه على جنوب إفريقيا، وازداد ثقة بعد دخول الثلاثي نصر الدين الشغيل "القائد" وصانع الألعاب نزار حامد والجناح الأيمن ياسر مزمل، حيث لعب نزار دورا جيدا في ربط خطوط اللعب وتطوير الهجمة.